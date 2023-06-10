Останній енергоблок на ЗАЕС переводять у режим" холодного зупину"

Рішення ухвалила держінспекція ядерного регулювання України.

Енергоблок №5 Запорізької атомної електростанції переводять у режим "холодного зупину". Відповідне розпорядження Енергоатому видала Державна інспекція ядерного регулювання України, інформує ZN.ua .

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«В умовах втрати основного проектного джерела підживлення бризкальних басейнів необхідно негайно розпочати переведення енергоблоку №5 ЗАЕС у стан «холодної зупинки», поки що підтримується проектний режим роботи необхідних систем охолодження», - йдеться у розпорядженні.

Як зазначили у Держінспекції, при прийнятті розпорядження враховано такі фактори:

- інформація ПрАТ «Укргідроенерго» від 6 червня 2023 року про спрацювання Каховського водосховища за кілька діб унаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС;

- продовження періодичного обстрілу окупантами промислового майданчика ВП «Запорізька АЕС» та прилеглих територій, внаслідок яких зазнають пошкоджень повітряні лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України;

- припинення з 17 травня 2023 року передачі даних Автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО) ЗАЕС, яка виконує функцію раннього оповіщення;

- деградацію системи аварійного реагування на майданчику ЗАЕС та за її межами в умовах тимчасової окупації Росії ЗАЕС, частини Запорізької та Херсонської областей.

Обмеження експлуатації енергоблоку №5 Запорізької АЕС діятиме до усунення виявлених порушень.

У Держінспекції нагадали, що експлуатація інших енергоблоків ВП «ЗАЕС» - №№ 1, 2, 3, 4, 6 – також обмежена станом «холодної зупинки», відповідно до розпоряджень Держатомрегулювання від 18 серпня 2022 року та від 10 лютого 2023 року.

Присутність постійно діючої міжнародної місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС сприятиме забезпеченню виконання вимог безпеки та контролю за дотриманням основних принципів безпеки, проголошених Генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.