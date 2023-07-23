Міністр оборони Німеччини в останній момент скасував візит до Іраку

Він та делегація уже були на борту літака.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в останню хвилину скасував поїздку до Іраку через безпекові ризики внаслідок заворушень у країні через антимусульманські демонстрації у Швеції, інформує ZN.ua.

Міністр оборони Німеччини в останній момент скасував візит до Іраку
© Википедия

Як пише Bloomberg, делегація мала вилетіти у неділю, однак поїздку скасували в останні хвилини, коли міністр і його делегація уже були на борту літака.

«Підґрунтям для цього рішення є поточні події в Іраку, де останніми днями відбулися жорстокі заворушення проти посольства Швеції та неурядової організації з Данії. На даний момент не можна виключити подальші протести, пов’язані з безпекою, і загострення ситуації», - прокоментував подію виданню речник міністерства оборони Кевін Хуук.


Ірина Знась, ZN.ua





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