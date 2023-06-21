Литва повинна ізолювати білоруський режим – Науседа

За його словами, сусідня з Литвою країна потребує особливої уваги, коли йдеться про безпеку.

Президент Литви Гітанас Науседа, який раніше закликав збільшувати присутність військ НАТО на східному фланзі Альянсу, заявив, що країна має ізолювати білоруський режим. Про це повідомляє Delfi, інформує ZN.ua.

Литва повинна ізолювати білоруський режим – Науседа
© Василь Артюшенко, ZN.UA

У доповіді президент Литви акцентував увагу на ситуацію в Білорусі, яка все більше залежить від Росії. За його словами, сусідня з Литвою країна потребує особливої уваги, коли йдеться про безпеку.

"Режим цієї країни загнав себе в павутиння залежності від Росії і тепер дозволяє їй себе перетравити. Водночас зникає і Білорусь. Це вже призвело і до будівництва небезпечної Білоруської АЕС, і до злочинів проти людяності в Бучі та Ірпені, куди з Білорусі приїжджали вбивці у формі російської армії", – сказав Науседа.

За його словами, ситуація з правами людини в Білорусі стрімко погіршується.

"Лідерів опозиції затримано, партійна діяльність переслідується, тортури стали нормою. Незалежні ЗМІ знищено, активні організації громадянського суспільства закрито. Запроваджена смертна кара за теракти стала булавою контролю тоталітарного суспільства", – додав він.

Науседа висловив переконання, що Литва повинна ізолювати мінський режим.

"Обов'язок міжнародної спільноти, а разом з тим і Литви – ізолювати білоруський режим і застосовувати жорсткі міжнародні санкції. Ми повинні домагатися звільнення і реабілітації політв'язнів у цій країні, а також проведення прозорих і демократичних виборів", – сказав Науседа.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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