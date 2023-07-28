Литва планує обрати танки Leopard 2 для оснащення армії

Поки що тривають дискусії про майбутню бойову платформу.

Уряд Литви планує офіційно оформити намір придбати танки Leopard 2 для сухопутних військ. Про це напередодні заявив міністр оборони балтійської країни Арвідас Анушаускас, пише видання Defence News , інформує ZN.ua .

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Міністерство національної оборони Латвії зупинилося на Leopard 2, оскільки саме німецький танк відповідає всім необхідним критеріям. Для оцінки кандидатів військові враховували вартість, витрати на технічне обслуговування, умови експлуатації, мобільність, безпеку, вогневу міць, захист, адаптованість і сумісність.

При цьому оборонне відомство поки що не розкриває ні вартість потенційного контракту, ні кількість танків. Більше того, міністр оборони Литви відмовився називати версію Leopard 2, який планується закуповувати. В той же час відомо, що конкурентами німецького танка були американський M1 Abrams і південнокорейський K2 Black Panther.

Навесні генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис заявив про необхідність у зміцненні боєздатності сухопутних військ Литви. Тоді йшлося про намір придбати до 54 танків, але чітких критеріїв та характеристик представлено не було.