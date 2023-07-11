НАТО має створити постійні військові бази вздовж кордону з Росією – Науседа

Лідер Литви вважає, що Основоположний договір між РФ та Альянсом, який це забороняв, вже втратив силу.

НАТО не має обмежувати себе при створенні оборонних баз біля кордонів Росії, оскільки Основоположний договір між Москвою та Північноатлантичним союзом є мертвим. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа в інтерв’ю виданню The Times, інформує ZN.ua .

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Президент Нуаседа приймає цього тижня ключовий саміт лідерів НАТО. Він розпочнеться у столиці Литви Вільнюсі буквально за кілька годин.

Науседа підкреслив, що Захід не має піддаватися на ядерний шантаж президента Путіна і закликав союзників поспішити зі збільшенням своїх військових видатків у поточній «дуже небезпечній, дуже крихкій» ситуації.