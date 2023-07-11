НАТО має створити постійні військові бази вздовж кордону з Росією – Науседа

Лідер Литви вважає, що Основоположний договір між РФ та Альянсом, який це забороняв, вже втратив силу.

НАТО не має обмежувати себе при створенні оборонних баз біля кордонів Росії, оскільки Основоположний договір між Москвою та Північноатлантичним союзом є мертвим. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа в інтерв’ю виданню The Times, інформує ZN.ua.

НАТО має створити постійні військові бази вздовж кордону з Росією – Науседа
© https://www.president.gov.ua/

Президент Нуаседа приймає цього тижня ключовий саміт лідерів НАТО. Він розпочнеться у столиці Литви Вільнюсі буквально за кілька годин.

Науседа підкреслив, що Захід не має піддаватися на ядерний шантаж президента Путіна і закликав союзників поспішити зі збільшенням своїх військових видатків у поточній «дуже небезпечній, дуже крихкій» ситуації.

Довгострокові плани щодо захисту східного флангу Альянсу від нападу Росії є одним із центральних питань саміту НАТО у Вільнюсі. Серед іншого, такий захист має забезпечити велика кількість військ і техніки НАТО на кордоні з РФ.


Іван Шевчук, ZN.ua





Интересные новости
МОЗ попередило про нестабільну епідеміологічну ситуацію в УкраїніМОЗ попередило про нестабільну епідеміологічну ситуацію в Україні
США не приймали участі у поверненні командирів оборони «Азовсталі» додомуСША не приймали участі у поверненні командирів оборони «Азовсталі» додому
З Чехії Зеленський поїде до СловаччиниЗ Чехії Зеленський поїде до Словаччини
Молдова дякує українським військовим за мир на своїх теренах – СандуМолдова дякує українським військовим за мир на своїх теренах – Санду
Росіяни все частіше застосовують хімічну зброю під Бахмутом – ДмитрашківськийРосіяни все частіше застосовують хімічну зброю під Бахмутом – Дмитрашківський
Блок рекламы


Похожие новости
МЗС Італії: Україна зможе стати членом НАТО після війниМЗС Італії: Україна зможе стати членом НАТО після війни
Доля заявки України на вступ до НАТО досі не вирішена: обговорення продовжиться у вівторокДоля заявки України на вступ до НАТО досі не вирішена: обговорення продовжиться у вівторок
Данілов про членство України в НАТО: "Це лише питання часу"Данілов про членство України в НАТО: "Це лише питання часу"
Кулеба закликав ФРН не повторювати помилок Меркель, відповівши на побоювання щодо запрошення України в НАТОКулеба закликав ФРН не повторювати помилок Меркель, відповівши на побоювання щодо запрошення України в НАТО
Kyodo: Кішіда та Зеленський зустрінуться на полях саміту НАТОKyodo: Кішіда та Зеленський зустрінуться на полях саміту НАТО
Колишні глави Литви закликали без зволікань запросити Україну в НАТОКолишні глави Литви закликали без зволікань запросити Україну в НАТО
У Кремлі прокоментували ймовірний вступ України до НАТОУ Кремлі прокоментували ймовірний вступ України до НАТО
Ердоган та Байден домовилися про зустріч на саміті НАТОЕрдоган та Байден домовилися про зустріч на саміті НАТО
Кулеба та держсекретар США узгодили позиції перед самітом НАТОКулеба та держсекретар США узгодили позиції перед самітом НАТО
МЗС Франції: Україна має отримати конкретні безпекові гарантії на саміті НАТО у ВільнюсіМЗС Франції: Україна має отримати конкретні безпекові гарантії на саміті НАТО у Вільнюсі
Последние новости
Подгружаем последние новости