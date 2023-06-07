Загарбники посилюють адміністративно-поліцейський режим на окупованих територіях Запоріжжя — ЦНС

Окупанти активізували обшуки та перевірки.

Російські загарбники посилюють адміністративно-поліцейський режим на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує ZN.ua.

Загарбники посилюють адміністративно-поліцейський режим на окупованих територіях Запоріжжя — ЦНС
Фото ілюстративне
© Минобороны РоSSии/t.me

Згідно з даними, отриманими мережею партизанського руху, окупаційні «адміністрації» посилюють заходи, спрямовані на виявлення людей, які співпрацюють із українськими Силами оборони або відкрито демонструють проукраїнські погляди.

Зокрема, в різних районах тимчасово окупованих територій Запорізької області суттєво зросла кількість обшуків нежитлових та господарських будівель. Крім того, у межах окремих населених пунктів військові РФ посилили перевірку особистих документів та інформації на мобільних телефонах людей, особливо в місцях їх постійного проживання.

При цьому, люди, яких окупанти звинувачують у співпраці з Силами оборони України, вивозяться у невідомому напрямку.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники проводять обшуки в приватних будинках на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, шукаючи партизанів.

Зокрема, окупанти шукають докази того, що місцеві жителі співпрацюють з підпіллям. Крім того, загарбники перевіряють наявність паспортів РФ, а в разі відсутності російських документів погрожують депортацією.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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