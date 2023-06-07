Загарбники посилюють адміністративно-поліцейський режим на окупованих територіях Запоріжжя — ЦНС
Окупанти активізували обшуки та перевірки.
Російські загарбники посилюють адміністративно-поліцейський режим на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Про це
Згідно з даними, отриманими мережею партизанського руху, окупаційні «адміністрації» посилюють заходи, спрямовані на виявлення людей, які співпрацюють із українськими Силами оборони або відкрито демонструють проукраїнські погляди.
Зокрема, в різних районах тимчасово окупованих територій Запорізької області суттєво зросла кількість обшуків нежитлових та господарських будівель. Крім того, у межах окремих населених пунктів військові РФ посилили перевірку особистих документів та інформації на мобільних телефонах людей, особливо в місцях їх постійного проживання.
При цьому, люди, яких окупанти звинувачують у співпраці з Силами оборони України, вивозяться у невідомому напрямку.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники проводять обшуки в приватних будинках на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, шукаючи партизанів.
Зокрема, окупанти шукають докази того, що місцеві жителі співпрацюють з підпіллям. Крім того, загарбники перевіряють наявність паспортів РФ, а в разі відсутності російських документів погрожують депортацією.