Ермак сообщил условия, которые Украина должна выполнить для начала переговоров о вступлении в Евросоюз

Сегодня Еврокомиссия приняла положительное решение в рамках представления Украиной заявки на получение статуса кандидата в члены ЕС, информирует ZN.ua.

Ермак сообщил условия, которые Украина должна выполнить для начала переговоров о вступлении в Евросоюз

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС, но с определенными условиями. Глава офиса президента Андрей Ермак сообщил об условиях, которые Украина должна выполнить для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

«По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Украина – это европейское государство, которое продемонстрировало устойчивость своих институтов, гарантирующих демократию, верховенство права, а также права человека и уважение, защиту нацменьшинств», – отметил Ермак.

По его словам, перед началом переговоров о членстве в ЕС Украина должна выполнить следующие шаги:

  • принять и внедрить законодательство о процедуре отбора судей Конституционного Суда, включая процесс предварительного отбора на основе оценки их добродетели и профессиональных навыков в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;
  • завершить проверку добродетели кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины;
  • усилить борьбу с коррупцией, в том числе на высоком уровне. Завершить отбор и назначение нового директора Национального антикоррупционного бюро и прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры;
  • обеспечить соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы финансовых мер (FATF);
  • принять комплексный стратегический план реформирования всего правоохранительного сектора как части среды безопасности Украины;
  • должен заработать «антиолигархический» закон;
  • необходимо привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;
  • необходимо завершить готовящуюся сейчас реформу законодательной базы для национальных меньшинств согласно рекомендациям Венецианской комиссии и разработать механизмы ее внедрения.





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