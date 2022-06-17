Ермак сообщил условия, которые Украина должна выполнить для начала переговоров о вступлении в Евросоюз

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС , но с определенными условиями. Глава офиса президента Андрей Ермак сообщил об условиях, которые Украина должна выполнить для начала переговоров о вступлении в Евросоюз .

«По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Украина – это европейское государство, которое продемонстрировало устойчивость своих институтов, гарантирующих демократию, верховенство права, а также права человека и уважение, защиту нацменьшинств», – отметил Ермак.

По его словам, перед началом переговоров о членстве в ЕС Украина должна выполнить следующие шаги: