Ермак сообщил условия, которые Украина должна выполнить для начала переговоров о вступлении в Евросоюз
Сегодня Еврокомиссия приняла положительное решение в рамках представления Украиной заявки на получение статуса кандидата в члены ЕС, информирует
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС, но с определенными условиями. Глава офиса президента Андрей Ермак
«По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Украина – это европейское государство, которое продемонстрировало устойчивость своих институтов, гарантирующих демократию, верховенство права, а также права человека и уважение, защиту нацменьшинств», – отметил Ермак.
По его словам, перед началом переговоров о членстве в ЕС Украина должна выполнить следующие шаги:
- принять и внедрить законодательство о процедуре отбора судей Конституционного Суда, включая процесс предварительного отбора на основе оценки их добродетели и профессиональных навыков в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;
- завершить проверку добродетели кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины;
- усилить борьбу с коррупцией, в том числе на высоком уровне. Завершить отбор и назначение нового директора Национального антикоррупционного бюро и прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры;
- обеспечить соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы финансовых мер (FATF);
- принять комплексный стратегический план реформирования всего правоохранительного сектора как части среды безопасности Украины;
- должен заработать «антиолигархический» закон;
- необходимо привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;
- необходимо завершить готовящуюся сейчас реформу законодательной базы для национальных меньшинств согласно рекомендациям Венецианской комиссии и разработать механизмы ее внедрения.