Украина может получить от западных партнеров подводные дроны - Монастырский

Западные партнеры уже в ближайшее время могут предоставить Украине подводные дроны для разминирования водоемов. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона рассказал глава МВД Денис Монастырский.

Министр отметил, что специальная техника необходима для того, чтобы эффективно заниматься разминированием под водой, поскольку без нее возникают существенные проблемы с видимостью взрывоопасных объектов.

«Должен сказать, что большинство водоемов сегодня опасны… Там, где велись боевые действия, будет продолжительное разминирование. Для этого нужно специальное оборудование, аппаратура, которой у нас очень мало. Речь идет, например, о специальных подводных дронах для разминирования. Мы обратились к нашим международным партнерам, коллегам из Евросоюза – они нам будут помогать и командами, которые будут приезжать из-за границы, и непосредственно самой техникой для такого разминирования, но она очень специфична», – заявил Монастырский.