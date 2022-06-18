Украина может получить от западных партнеров подводные дроны - Монастырский
Спецтехника необходима для разминирования водоемов.
Западные партнеры уже в ближайшее время могут предоставить Украине подводные дроны для разминирования водоемов. Об этом в
Министр отметил, что специальная техника необходима для того, чтобы эффективно заниматься разминированием под водой, поскольку без нее возникают существенные проблемы с видимостью взрывоопасных объектов.
«Должен сказать, что большинство водоемов сегодня опасны… Там, где велись боевые действия, будет продолжительное разминирование. Для этого нужно специальное оборудование, аппаратура, которой у нас очень мало. Речь идет, например, о специальных подводных дронах для разминирования. Мы обратились к нашим международным партнерам, коллегам из Евросоюза – они нам будут помогать и командами, которые будут приезжать из-за границы, и непосредственно самой техникой для такого разминирования, но она очень специфична», – заявил Монастырский.
Министр внутренних дел подчеркнул, что сейчас в Украине нужно разминировать более 270 тысяч кв. км. (вместе с временно оккупированными территориями ). До конца текущего года МВД планирует провести первичное разминирование. Что касается полного разминирования, то оно, по словам Монастырского, займет не один год.