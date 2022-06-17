Украина стала еще ближе к вступлению в ЕС: обнародован полный перечень жестких требований

ес евросоюз Украина

Еврокомиссия официально рекомендовала предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз.

Окончательное решение 23-24 июня примет Европейский Совет, пишет Politeka.net.

По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляєн, Украина - это европейская страна, которая продемонстрировала устойчивость своих институтов, гарантирующих демократию, верховенство права, а также права человека и уважение, защиту нацменьшинств.

Также Еврокомиссия дает план действий, который надо выполнить для начала переговоров Украины о вступлении в ЕС.

Так, по словам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака Украина должна сделать следующие шаги:

Принятие и внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного Суда Украины, включая процесс предварительного отбора на основе оценки их добропорядочности и профессиональных навыков, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;

Завершение проверки добропорядочности кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины;

Дальнейшее усиление борьбы с коррупцией, в частности на высоком уровне. Завершение отбора и назначение нового директора НАБУ и прокурора САП.

Обеспечение соответствия законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам группы по финансовым мерам (FATF);

Принятие комплексного стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора как части среды безопасности Украины;

Должен заработать «антиолигархический» закон;

Необходимо привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;

Необходимо завершить реформу законодательной базы для национальных меньшинств, которая сейчас готовится, согласно рекомендациям Венецианской комиссии и разработать механизмы ее внедрения.


Катерина Петренко, politeka.net





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