Безпека перестала бути регіональною: Столтенберг підтвердив дискусії про відкриття офісу НАТО в Японії

Альянс прагне розширити своє партнерство з країнами Індо-Тихоокеанського регіону.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс обговорює з японською стороною можливість відкриття свого офісу в Токіо, у ефірі CNN , інформує ZN.ua .

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"Так, ми говоримо з Японією про відкриття офісу НАТО в Токіо. НАТО має кілька офісів у країнах-партнерах, і Японія є дуже близьким і важливим партнером для НАТО", – зазначив він.

Столтенберг розповів, що минулого року держави-члени погодилися, що блоу варто розширювати співпрацю зі своїми партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні – Австралією, Новою Зеландією, Японією та Південною Кореєю.

"Безпека перестала бути регіональною – вона глобальна. Те, що відбувається в Європі, важливо для Азії, а те, що відбувається в Азії, важливо для Європи", – наголосив глава НАТО.

Він також повторив, що в Китаї уважно стежать за війною Росії проти України. Пекін звертає увагу на ці події, зокрема, роблячи свої розрахунки щодо Тайваню.

Раніше міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаяші пояснив, що відкриття офісу НАТО в Токіо обговорюється, оскільки після агресії РФ світ став більш нестабільним. За його словами, це не має на меті надіслати повідомлення "яким-небудь конкретним країнам", але вказав на КНР як "найбільший виклик для Японії".

Китай, який раніше застерігав від розширення НАТО в Азії, гнівно відреагував на чутки про можливе відкриття офісу Альянсу в Японії. "Азія є перспективним краєм для співпраці та осередком мирного розвитку. Це не повинно бути платформою для тих, хто прагне до геополітичних боїв", — сказав речник МЗС Китаю Мао Нін.