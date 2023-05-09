Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" стала найпопулярнішою партією на сході ФРН

У п'яти федеральних землях 26% опитаних громадян готові голосувати за "АдН".

Ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» (AfD) стала найпопулярнішою партією на сході ФРН, свідчить опитування INSA, проведене для Bild, інформує ZN.ua.

Ультраправа
© unsplash/maheshkumar_painam

У п'яти федеральних землях від 26% до 29% опитаних громадян готові голосувати за AfD. На майбутніх місцевих виборах, які відбудуться наступного року, ультраправі можуть отримати більшість у землях Саксонія, Тюрингія і Бранденбург.

Водночас, консервативний Християнсько-демократичний союз, згідно з опитуваннями, може набрати на Сході Німеччини 23%, а керівна Соціал-демократична партія лише 20%.

Втім, загалом по країні партія має підтримку 16% опитаних. А найпопулярнішою партією залишається блок ХДС/ХСС із 28%.

Через позицію «Альтернативи для Німеччини», яка виступає проти накладення на Росію санкцій за її війну в Україні, канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав її «партією Росії».

У 2018 році представники партії «Альтернатива для Німеччини» відвідували анексований Росією Крим, а у 2022 планували поїздку на окупований російськими військами Донбас.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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