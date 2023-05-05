На сході України затримано агентів ФСБ, які намагались виявити HIMARS

Російських агентів - диверсантів у Краматорському районі викрила СБУ

Правоохоронці затримали двох агентів російської ФСБ, які займалися диверсійною діяльністю у прифронтових районах Донеччини, збирали розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони, а також вишукували розташування HIMARS. Ці дані мали передаватись загарбникам, повідомляє пресслужба СБУ .

Двоє затриманих виявилися жителями Донецької та Харківської областей, яких ФСБ завербувала на початку повномасштабного російського вторгнення. Зрадники є членами розгалуженої агентурної мережі. П’ятьох їхніх спільників затримали під час контрдиверсійних заходів українських спецслужб у грудні 2022 року та на початку весни 2023 року. Зв’язок з окупантами посіпаки підтримували через родича, який проживає в Москві та контактує зі співробітниками ФСБ.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).