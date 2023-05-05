На сході України затримано агентів ФСБ, які намагались виявити HIMARS

Російських агентів - диверсантів у Краматорському районі викрила СБУ

Правоохоронці затримали двох агентів російської ФСБ, які займалися диверсійною діяльністю у прифронтових районах Донеччини, збирали розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони, а також вишукували розташування HIMARS. Ці дані мали передаватись загарбникам, повідомляє пресслужба СБУ.

На сході України затримано агентів ФСБ, які намагались виявити HIMARS

Двоє затриманих виявилися жителями Донецької та Харківської областей, яких ФСБ завербувала на початку повномасштабного російського вторгнення. Зрадники є членами розгалуженої агентурної мережі. П’ятьох їхніх спільників затримали під час контрдиверсійних заходів українських спецслужб у грудні 2022 року та на початку весни 2023 року. Зв’язок з окупантами посіпаки підтримували через родича, який проживає в Москві та контактує зі співробітниками ФСБ.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).


Ірина Знась, ZN.ua





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