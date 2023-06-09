Донецький "воєнкор" схвалював російську агресію та знімав сюжети на сході України для росЗМІ, за що отримав підозру

Йому інкримінують колабораціонізм.

Чоловіку з Донецької області повідомили про підозру в колабораційній діяльності. Він викладав на особистому каналі в Telegram і в забороненій соцмережі "Вконтакте" репортажі про бойові дії у Пісках. Так званий журналіст схвалював агресію Росії та стверджував, що всі ці дев'ять років Збройні Сили України нібито обстрілювали Донецьк. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує ZN.ua .

Навесні 2022 року він почав знімати матеріали для російських "Ізвєстій". Заради сюжету чоловік поїхав до Бахмута. Там він знімав та спілкувався "вагнерівцями" на руїнах «звільненого» міста. Зрадник згодом дав інтерв’ю російському сайту, де його представили як "колишнього військового народної міліції "ДНР". У розмові чоловік називав українців "бандерівцями" та "американськими маріонетками", які начебто мучили цивільних у Маріуполі.

Наразі "воєнкора" оголосили в розшук. Йому інкримінують колабораційну діяльність. Відповідальність за неї передбачена ч. 6 ст. 111-1 КК України.