Імперія зла відродилася на Сході. Російські варвари загрожують не лише Україні – Моравецький

Польський прем’єр з вівторка перебуває з візитом у США.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який наразі перебуває з офіційним візитом у Сполучених Штатах Америки заявив, що російська агресія загрожує не тільки Європі, а й всьому вільному світу. Про це він написав у своєму Twitter , інформує ZN.ua .

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"Імперія зла відродилася на Сході. Російські варвари загрожують не лише Україні. Вони загрожують всій Європі і всьому вільному світу", – підкреслив Моравецький.

"Це не просто інцидент, збіг обставин чи порив маніяка. Путін 23 роки будував свою Імперію Зла, готуючись до цього конфлікту. Нова Європа це розуміє. Настав час, щоб це зрозуміла і стара Європа", – додав глава польського уряду.