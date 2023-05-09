Новостей.COM ⇒
2023-05-09
Велика Британія – перша країна, яка стала вчити українських пілотів за програмами НАТО – посол
Амбасадор України розповів, що обговорення щодо передачі Україні F-16 ведуться, однак саме у Британії немає цих винищувачів.
© Embassy of Ukraine to the UK/facebook
Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що саме у Об’єднаному Королівстві першими почали вчити українських пілотів за стандартами НАТО. Про це він
"Пілоти надалі зможуть швидко бути перенавченими на конкретну техніку. Якщо остаточне рішення політики приймуть щодо F-16, то ці пілоти, які пройшли курс Британії, швидко їх освоять. І в цьому є роль Британії, яка робить крок вперед", – зазначив він.
Пристайко додав, що обговорення щодо передачі Україні F-16 ведуться, однак саме у Британії немає цих винищувачів.
Михайло Яровенко, ZN.ua