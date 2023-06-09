Шольц закликав грузинського прем’єра докласти зусиль для зближення з Євросоюзом

Він заявив про необхідність найближчими тижнями вжити необхідних заходів "із максимальною рішучістю".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся у Берліні з главою уряду Грузії Іраклієм Гарібашвілі та закликав країну здійснити кроки на зближення з Європейським союзом. Про це повідомляє "Європейська правда", інформує ZN.ua.

Шольц закликав грузинського прем’єра докласти зусиль для зближення з Євросоюзом
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Федеральний канцлер ФРН обговорив із Гарібашвілі розширення багатопланової співпраці, поточні питання безпеки та європейської політики, а також наслідки агресивної війни Росії проти України.

Шольц також підкреслив, що Німеччина продовжує підтримувати Грузію на шляху до ЄС, і закликав уряд у Тбілісі вжити необхідних заходів для здійснення реформ.

Він також заявив про необхідність найближчими тижнями вжити необхідних заходів "із максимальною рішучістю".

Нагадаємо, глава грузинського уряду Іраклій Гарібашвілі, який раніше критикував Володимира Зеленського за те, що той підтримав масштабні акції протесту, які проходили у Тбілісі, заявив, що Росія вторглася на територію України через те, що наша держава хотіла стати членом НАТО.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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