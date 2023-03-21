Фінляндія вшосте стала найщасливішою країною світу. Україна на 92 місці

Фінляндія стала найщасливішою країною у світі за версією ООН — держава очолює рейтинг шостий рік поспіль і значно випереджає всі інші країни. Результат було опубліковано у щорічній Всесвітній доповіді щастя організації.

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«Дохід, здоров'я, наявність когось, на кого можна покластися, почуття свободи у прийнятті ключових життєвих рішень, щедрість та відсутність корупції — все це відіграє важливу роль в оцінці життя громадян різних країн», — йдеться у звіті.

Хто в десятці

Крім Фінляндії, до десятки найщасливіших країн увійшли Данія, Ісландія, Ізраїль, Нідерланди, Швеція, Норвегія, Швейцарія, Люксембург і Нова Зеландія.

США посіли у рейтингу 15 місце, а Литва стала першою новою країною у двадцятці списку, піднявшись більш ніж на 30 позицій з 2017 року.

Три останні рядки рейтингу зайняли Сьєрра-Леоне, Ліван та Афганістан. Україна посідає 92 місце.

Загалом у дослідженні 137 держав.