"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев

Эммануэль Макрон и Олаф Шольц, владимир Зеленский

Они не понимали у себя там степень ожесточенности украинского общества, а теперь им все показали.

Кремль больше не сможет давить на Украину посредством коррумпированных западных чиновников. Ведь Владимир Зеленский на встрече с главами государств и правительств Франции, Германии и Италии, навсегда закрыл тему территориальных уступок рф. Такое мнение высказал политолог-публицист Андрей Пионтковский.

Он также отметил, что это однозначно победа Украины, причем уже вторая после битвы с оккупационной армией за украинскую столицу — город Киев.

"16 июня Украина одержала вторую после Битвы за Киев системную военно-политическую победу над россией. Гораздо важнее, чем взятие Херсона, например, которое тоже уже не за горами. Запад больше не будет принуждать Украину к подписанию невыгодных для нее соглашений с россией", — объяснил он.

Он также в разговоре с правозащитником Марком Фейгиным обратил внимание на речь президента Украины на этой встрече. По словам Пионтковского, это было довольно продолжительное выступление Зеленского о преступлениях роSSийской военщины, об опасности для мира и, среди прочего, о выдвигаемых некоторыми государствами предложения перемирия, которого не хочет именно россия.

"Они не понимали у себя там в Парижах степень ожесточенности украинского общества, в том числе и связанную с этими военными преступлениями на оккупированных территориях. Украинцы никогда этого не простят. "Переобуться" Макрону и Шольцу уже не дадут. Зеленский закрыл эту тему полностью, блестяще, навсегда", — сказал Пионтковский.


Александра Павленко, politeka.net





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