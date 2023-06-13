США нададуть Україні снаряди із збідненим ураном — WSJ

Вони будуть використовуватись для оснащення танків Abrams.

Адміністрація президента США Джо Байдена планує схвалити надання Україні снарядів із збідненим ураном. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на американських чиновників, інформує ZN.ua.

США нададуть Україні снаряди із збідненим ураном — WSJ
© Ukrainian military pages

Як розповіли співрозмовники газети у понеділок, 12 червня, таке рішення ухвалили після внутрішніх дискусій у Білому домі про те, чим оснастити обіцяний Україні 31 танк Abrams.

"Високопосадовець адміністрації повідомив WSJ, що, схоже, немає серйозних перешкод для затвердження боєприпасів", - йдеться в матеріалі.

Пентагон виступав за те, щоб озброїти Abrams снарядами з збідненим ураном, які використовує армія США і які дуже ефективні проти російських танків, пишуть журналісти.

У березні снаряди зі збідненим ураном для танків Challenger 2 Україні пообіцяла Великобританія. Незабаром у Міноборони країни заявили, що Лондон надав Києву тисячі снарядів, у тому числі з збідненим ураном.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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