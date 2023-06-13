США нададуть Україні снаряди із збідненим ураном — WSJ

Вони будуть використовуватись для оснащення танків Abrams.

Адміністрація президента США Джо Байдена планує схвалити надання Україні снарядів із збідненим ураном. Про це повідомляє The Wall Street Journal , посилаючись на американських чиновників, інформує ZN.ua .

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Як розповіли співрозмовники газети у понеділок, 12 червня, таке рішення ухвалили після внутрішніх дискусій у Білому домі про те, чим оснастити обіцяний Україні 31 танк Abrams.

"Високопосадовець адміністрації повідомив WSJ, що, схоже, немає серйозних перешкод для затвердження боєприпасів", - йдеться в матеріалі.

Пентагон виступав за те, щоб озброїти Abrams снарядами з збідненим ураном, які використовує армія США і які дуже ефективні проти російських танків, пишуть журналісти.

У березні снаряди зі збідненим ураном для танків Challenger 2 Україні пообіцяла Великобританія. Незабаром у Міноборони країни заявили, що Лондон надав Києву тисячі снарядів, у тому числі з збідненим ураном.