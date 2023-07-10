Ексглава МЗС Литви: Союзники нададуть Україні сучасні винищувачі, але потрібен час

"Але ще одна проблема - це люди, які хочуть зберегти канали комунікації з Росією".

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс переконаний, що Україна отримає сучасну бойову авіацію, але на це потрібен час. Про це він розповів у інтерв’ю для Укрінформ, інформує ZN.ua.

Ексглава МЗС Литви: Союзники нададуть Україні сучасні винищувачі, але потрібен час
© Lockheed Martin

"Приклади, які ми щойно обговорили у випадку зі зброєю, показують, що це можливо: HIMARS надходять, Patriots надходять, тому й винищувачі надійдуть. Я сподіваюся, що не після контрнаступу, можливо, раніше, але це занадто велика ціна. Тому ми повинні про це чітко говорити. І боротися, але не здаватися", – зазначив він

За його словами, наразі залишаються складнощі із довготривалим навчанням пілотів, важливим є також логістичний ланцюжок. Також, сказав Лінкявічюс, ще одна проблема - це люди, які хочуть зберегти канали комунікації з Росією.

"Нам потрібен час, щоб змінити це мислення" – додав дипломат.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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