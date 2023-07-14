Тайвань готується передати США комплекси ППО, які пізніше нададуть Україні — ЗМІ

Вони були списані та відправлені на зберігання.

США викуплять у Тайваню списані зенітно-ракетні комплекси МIM-23 Hawk, щоб надати їх Україні в рамках нового пакету військової допомоги. Про це повідомляє тайванський ресурс China Times, інформує ZN.ua.

Тайвань готується передати США комплекси ППО, які пізніше нададуть Україні — ЗМІ
© Wikimedia commons

За даними джерела, йдеться про 23 одиниці Phase III MIM-23 Hawk, які були зняті з озброєння армії Тайваню в червні 2023 року. Вони більше не будуть використовуватись у складі збройних сил.

"ЗРК буде передано українській армії для боротьби з російськими безпілотниками та літаками на малих висотах", – стверджує співрозмовник газети.

Оборонне відомство Тайваню відхилило запит кореспондентів Taiwan News про коментар, проте заявило, що зброя утилізується відповідно до правил. Тайвань замінить списану зброю комплексом Sky Bow III (TK-3).

Станом на кінець минулого року, Тайвань мав на озброєнні не менше 13 батарей і 39 радарів цих систем. При цьому достеменно невідомо, скільки з них зараз у робочому стані.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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