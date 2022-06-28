Стало известно, какие условия должна выполнить Украина до конца 2022 года, чтобы стать членом ЕС
Госслужба финансового мониторинга направила в Кабмин ряд мер в сфере борьбы с отмыванием средств, которые необходимо принять в ближайшее время для выполнения выводов и рекомендаций Еврокомиссии по заявке Украины на членство в ЕС. Об этом пишет ZN со ссылкой на список рекомендаций.
Какие шаги нужно сделать
Меры должны привести законодательство Украины в сфере борьбы с отмыванием денег в соответствие со стандартами Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).
В частности, Украина должна криминализировать контрабанду товаров, а также дополнить Единый государственный реестр юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований сведениями о конечных бенефициарных владельцах.
Также на повестке дня несколько задач:
- усовершенствовать надзор за субъектами первичного финансового мониторинга: аудиторами, бухгалтерами, адвокатами
и т. п.;
- усовершенствовать законодательство по вопросам брокерской деятельности в сфере недвижимости;
- создать Единый реестр счетов физических и юридических лиц, индивидуальных банковских сейфов как единой государственной информационной системы;
- изменить законодательство по части внедрения механизма верификации конечных бенефициарных владельцев.
Все эти изменения имеют крайний срок — конец 2022 года.
Напомним, что 23 июня Европейский совет на саммите в Брюсселе предоставил Украине статус кандидата на членство в ЕС.