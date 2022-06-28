Стало известно, какие условия должна выполнить Украина до конца 2022 года, чтобы стать членом ЕС

Госслужба финансового мониторинга направила в Кабмин ряд мер в сфере борьбы с отмыванием средств, которые необходимо принять в ближайшее время для выполнения выводов и рекомендаций Еврокомиссии по заявке Украины на членство в ЕС. Об этом пишет ZN со ссылкой на список рекомендаций.

Стало известно, какие условия должна выполнить Украина до конца 2022 года, чтобы стать членом ЕС
фото: es.dreamstime.com

Какие шаги нужно сделать

Меры должны привести законодательство Украины в сфере борьбы с отмыванием денег в соответствие со стандартами Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

В частности, Украина должна криминализировать контрабанду товаров, а также дополнить Единый государственный реестр юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований сведениями о конечных бенефициарных владельцах.

Также на повестке дня несколько задач:

  • усовершенствовать надзор за субъектами первичного финансового мониторинга: аудиторами, бухгалтерами, адвокатами и т. п.;
  • усовершенствовать законодательство по вопросам брокерской деятельности в сфере недвижимости;
  • создать Единый реестр счетов физических и юридических лиц, индивидуальных банковских сейфов как единой государственной информационной системы;
  • изменить законодательство по части внедрения механизма верификации конечных бенефициарных владельцев.

Все эти изменения имеют крайний срок — конец 2022 года.

Напомним, что 23 июня Европейский совет на саммите в Брюсселе предоставил Украине статус кандидата на членство в ЕС.





Интересные новости
ЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передовоїЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передової
Загальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконеноЗагальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконено
"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста
Мобілізація в Україні: як офіційно отримати звільненняМобілізація в Україні: як офіційно отримати звільнення
Україна отримає додаткові чотири HIMARS в середині літа — ПентагонУкраїна отримає додаткові чотири HIMARS в середині літа — Пентагон
Блок рекламы


Похожие новости
Ракетний обстріл Дніпра: стало відомо, куди припав ударРакетний обстріл Дніпра: стало відомо, куди припав удар
Бізнес на крові: в Енергодарі окупанти викрадають людей заради грошей — мерБізнес на крові: в Енергодарі окупанти викрадають людей заради грошей — мер
Війська РФ укріплюють окопи поруч із захопленою ЗАЕС в ЕнергодаріВійська РФ укріплюють окопи поруч із захопленою ЗАЕС в Енергодарі
Кулеба: РФ бісить те, що Україна стане членом ЄСКулеба: РФ бісить те, що Україна стане членом ЄС
Україна працює над поверненням захисників Маріуполя: стало відомо, де і в яких умовах вони перебуваютьУкраїна працює над поверненням захисників Маріуполя: стало відомо, де і в яких умовах вони перебувають
В Енергодарі видаватимуть російські атестати: мер анонсував роз’яснення щодо отримання документів українського зразкаВ Енергодарі видаватимуть російські атестати: мер анонсував роз’яснення щодо отримання документів українського зразка
"Сталося те, про що я і говорив": Братчук поділився хорошими новинами"Сталося те, про що я і говорив": Братчук поділився хорошими новинами
Україна може стати повноправним членом «Тримор'я» – ЗеленськийУкраїна може стати повноправним членом «Тримор'я» – Зеленський
Стало відомо про зникнення в Україні ще одного американського добровольця – СNNСтало відомо про зникнення в Україні ще одного американського добровольця – СNN
Украина может получить от западных партнеров подводные дроны - МонастырскийУкраина может получить от западных партнеров подводные дроны - Монастырский
Последние новости
Подгружаем последние новости