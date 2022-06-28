Стало известно, какие условия должна выполнить Украина до конца 2022 года, чтобы стать членом ЕС

Госслужба финансового мониторинга направила в Кабмин ряд мер в сфере борьбы с отмыванием средств, которые необходимо принять в ближайшее время для выполнения выводов и рекомендаций Еврокомиссии по заявке Украины на членство в ЕС . Об этом пишет ZN со ссылкой на список рекомендаций.

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Какие шаги нужно сделать

Меры должны привести законодательство Украины в сфере борьбы с отмыванием денег в соответствие со стандартами Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

В частности, Украина должна криминализировать контрабанду товаров, а также дополнить Единый государственный реестр юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований сведениями о конечных бенефициарных владельцах.

Также на повестке дня несколько задач:

усовершенствовать надзор за субъектами первичного финансового мониторинга: аудиторами, бухгалтерами, адвокатами и т. п. ;

; усовершенствовать законодательство по вопросам брокерской деятельности в сфере недвижимости;

создать Единый реестр счетов физических и юридических лиц, индивидуальных банковских сейфов как единой государственной информационной системы;

изменить законодательство по части внедрения механизма верификации конечных бенефициарных владельцев.

Все эти изменения имеют крайний срок — конец 2022 года.