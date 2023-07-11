МЗС Італії: Україна зможе стати членом НАТО після війни

У відомстві назвали це "правильним вибором".

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, напередодні саміту НАТО у Вільнюсі заявив, що Україна зможе стати членом Північноатлантичного альянсу після завершення війни. Про це повідомляє La Repubblica, інформує ZN.ua.

МЗС Італії: Україна зможе стати членом НАТО після війни
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"Я вважаю, що правильний вибір – дати почати працювати Раді Україна - НАТО, щоб підготувати ґрунт для майбутнього членства, яке обов’язково має відбутися після війни", — зазначив Таяні.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба напередодні саміту НАТО у Вільнюсі заявляв, що союзники по НАТО "досягли консенсусу", щодо усунення ПДЧ для нашої держави на шляху до Північноатлантичного альянсу.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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