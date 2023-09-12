У ЗСУ є ще 30-45 днів для активного наступу, далі погода погіршуватиметься – Міллі

За його словами, поки рано прогнозувати, як скінчиться ця фаза контрнаступу.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що український контранступ може тривати ще 30-45 днів, поки дозволяє погода. Про це повідомляє BBC, інформує ZN.ua.

Коментуючи український контрнаступ, Міллі зазначив, що підбивати його підсумки ще рано, тому що в України залишається ще місяць-півтора часу на активні дії до настання дощів та холодів.

"Ще є раціональний запас часу, можливо 30-45 днів, коли погода сприятлива для ведення бойових дій. Тож українці ще не зазнали невдачі, ця битва ще не програна, вони ще не закінчили бойову фазу того, що намагаються зробити. Тому побачимо, поки рано прогнозувати, як це скінчиться", – наголосив генерал.

Він також додав, що українські сили досягли принаймні часткових успіхів у реалізації задуму і стабільно просуваються вглиб оборонних ліній росіян.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Ексглава ЦРУ: США треба припинити свою протидію відправці ATACMS в УкраїнуЕксглава ЦРУ: США треба припинити свою протидію відправці ATACMS в Україну
Світ має бути готовий до тривалої боротьби України – НуландСвіт має бути готовий до тривалої боротьби України – Нуланд
У МВС назвали число знайдених катівень і місць несвободи, влаштованих росіянамиУ МВС назвали число знайдених катівень і місць несвободи, влаштованих росіянами
Буданов пояснив, що призвело до зниження ефективності бронетехніки ЗСУ: "Наступ йде на ногах"Буданов пояснив, що призвело до зниження ефективності бронетехніки ЗСУ: "Наступ йде на ногах"
У ISW сумніваються, що контрнаступ зупиниться з приходом холодівУ ISW сумніваються, що контрнаступ зупиниться з приходом холодів
Блок рекламы


Похожие новости
Командувач Повітряних сил ЗСУ прокоментував вибухи в Севастополі: "Далі буде"Командувач Повітряних сил ЗСУ прокоментував вибухи в Севастополі: "Далі буде"
З початку контрнаступу знищено всього п'ять танків Leopard 2 — ForbesЗ початку контрнаступу знищено всього п'ять танків Leopard 2 — Forbes
Росіяни у досить складному становищі, тому що зазнали величезних втрат — МілліРосіяни у досить складному становищі, тому що зазнали величезних втрат — Міллі
WP: Україна вирішила під час контрнаступу зменшити кількість втрат, хоча Захід розраховував на швидкістьWP: Україна вирішила під час контрнаступу зменшити кількість втрат, хоча Захід розраховував на швидкість
Залужний детально поінформував генерала Міллі про плани та ймовірні дії російських окупантівЗалужний детально поінформував генерала Міллі про плани та ймовірні дії російських окупантів
Мєдвєдєв погрожує «ядерною пожежею» у разі успіху контрнаступу УкраїниМєдвєдєв погрожує «ядерною пожежею» у разі успіху контрнаступу України
Неподалік українського кордону в Польщі збудують ремонтно-логістичний центр НАТО – The Globe and MailНеподалік українського кордону в Польщі збудують ремонтно-логістичний центр НАТО – The Globe and Mail
28 липня росіяни різко скоротили кількість напрямків для наступу – Генштаб28 липня росіяни різко скоротили кількість напрямків для наступу – Генштаб
Посол Естонії в НАТО закликав не нав'язувати українцям темпи контрнаступуПосол Естонії в НАТО закликав не нав'язувати українцям темпи контрнаступу
Військовий експерт Рустамзаде розкритикував Захід за неправильні розрахунки українського контрнаступуВійськовий експерт Рустамзаде розкритикував Захід за неправильні розрахунки українського контрнаступу
Последние новости
Подгружаем последние новости