У ЗСУ є ще 30-45 днів для активного наступу, далі погода погіршуватиметься – Міллі

За його словами, поки рано прогнозувати, як скінчиться ця фаза контрнаступу.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що український контранступ може тривати ще 30-45 днів, поки дозволяє погода. Про це повідомляє BBC, інформує ZN.ua .

Коментуючи український контрнаступ, Міллі зазначив, що підбивати його підсумки ще рано, тому що в України залишається ще місяць-півтора часу на активні дії до настання дощів та холодів.

"Ще є раціональний запас часу, можливо 30-45 днів, коли погода сприятлива для ведення бойових дій. Тож українці ще не зазнали невдачі, ця битва ще не програна, вони ще не закінчили бойову фазу того, що намагаються зробити. Тому побачимо, поки рано прогнозувати, як це скінчиться", – наголосив генерал.

Він також додав, що українські сили досягли принаймні часткових успіхів у реалізації задуму і стабільно просуваються вглиб оборонних ліній росіян.