Військові повідомили про звільнення населеного пункту Благодатне
Під час операції наші захисники взяли в полон російських окупантів.
Українські захисники звільнили від окупантів населений пункт Благодатне,
«Славні воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне. Загарбники опирались до останнього, але не витримали натиску нестримних росомах!», – зазначили військові.
Захисники додали, що під час операції вдалося взяти в полон російських окупантів. Отримана від захоплених загарбників інформація, за словами військових, допоможе в подальшій деокупації українських територій.