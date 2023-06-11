Військові повідомили про звільнення населеного пункту Благодатне

Під час операції наші захисники взяли в полон російських окупантів.

Українські захисники звільнили від окупантів населений пункт Благодатне, повідомили в 68 окремій єгерській бригаді ім. Олекси Довбуша. Однак, у якій саме області звільнено населений пункт військові не уточнили, інформує ZN.ua.

Військові повідомили про звільнення населеного пункту Благодатне
© Bumble-Dee / depositphotos

«Славні воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне. Загарбники опирались до останнього, але не витримали натиску нестримних росомах!», – зазначили військові.

Захисники додали, що під час операції вдалося взяти в полон російських окупантів. Отримана від захоплених загарбників інформація, за словами військових, допоможе в подальшій деокупації українських територій.





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