Зернова угода: стало відомо, скільки коштуватиме Україні її не продовження

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган не зміг домовитися з Володимиром Путіним щодо поновлення зернової угоди. Путін готовий до неї повернутися лише в обмін на скасування деяких санкцій. Українська влада заявила, що не піде на жодну поступку агресору. Непоступливість у цьому питанні коштуватиме Україні близько 4 млрд доларів за рік.

Про те, в яку суму обійдеться Україні не продовження зернової угоди, розповів член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

Нині Україна змогла налагодити вивіз зерна на експорт сухопутними шляхами та невеликими суднами по Дунаю. Проте всі ці шляхи не можуть замінити один морський шлях, яким наша країна щороку відправляла на експорт мільйони тонн зерна. У кращому разі Україна зможе за місяць експортувати до 3 млн тонн зерна, тоді як у довоєнні роки обсяг щомісячного експорту становив до 6 млн тонн.

Нинішнього року на полях України дозрів добрий урожай зернових. Однак для внутрішнього споживання нам стільки зерна не потрібно, а продати його ми не зможемо, каже Соломчук.

"Урожай буде більший, ніж прогнозований, орієнтовно він буде на рівні 75 млн тонн. Враховуючи ці цифри та внутрішнє споживання, нам потрібно експортувати на місяць мінімум 5,5-6 млн тонн зерна, щоб не було надлишків, що переходять на наступний урожай. Зараз експорт відбувається сухопутними шляхами і Дунаєм, на 3 млн на місяць ми виходимо, але це мало", - зауважив нардеп.

Таким чином, якщо Україні не вдасться наростити експорт зерна, то аграрії зазнають величезних втрат. Сумарні річні втрати вітчизняного агросектору можуть становити близько 3-4 мільярдів доларів, каже Соломчук.

Через це аграріям буде складно розрахуватися з власниками землі за оренду паїв, а також зробити закупівлю насіння, добрив та пального на наступний сезон.

"Це може призвести до зниження якості сільськогосподарських культур. І менше буде врожай наступного сезону", - підкреслив нардеп.

Нагадаємо, при цьому засновник та власник групи компаній "Прометей" Рафаель Гороян каже, що через підвищення вартості енергоносіїв та елеваторних послуг найближчим часом можуть розоритися багато дрібних фермерів.