Стало відомо, яка структура просила випустити з України депутата Трубіцина

Там "вкрай негативно" ставляться до того, що обвинувачений в хабарництві скористався листом у особистих цілях.

Депутат Київської міської ради Владислав Трубіцин, обвинувачений в одержанні хабаря, ймовірно, виїхав з України 13 травня, скориставшись листом від Головного управління розвідки Міністерства оборони за підписом начальника Кирила Буданова. Про видачу листа для сприяння перетину кордону в січні 2023 року просили Сили спеціальних операцій Збройних сил України, пише проєкт "Схеми" із посланням на коментар структури, інформує ZN.ua.

Стало відомо, яка структура просила випустити з України депутата Трубіцина
© Владислав Трубіцин/Facebook

Як зазначається, лист, окрім Трубіцина, включав ще чотирьох чоловіків. Їх виїзд ініціювали у якості волонтерів для забезпечення ССО спеціальним обладнанням.

Водночас, у Силах спеціальних операцій наголосили, що "вкрай негативно" ставляться до використання депутатом такого приводу в особистих цілях та неповернення в Україну для виконання процесуальних обов?язків у суді. Сприяння надавалося "задля благих цілей, а саме забезпечення підрозділів ССО всім необхідним для боротьби з ворогом".

"Вищезгадане звернення дійсно було ініційоване командуванням Сил спеціальних операцій в січні 2023 року. Мета цього звернення – виїзд за кордон Владислава Трубіцина як представника благодійного фонду "Рідна Оболонь" та ще чотирьох осіб, теж від цього фонду. Виїзд потребував виконання ним та групою осіб спеціального завдання щодо забезпечення ССО спеціальним обладнанням. На жаль, характер завдання не може бути розкритим, так як містить дані, що становлять службову таємницю", – зазначив речник Сил Олександр Кіндратенко.

Команді "Схем" також вдалося отримати копію відповідного клопотання від джерел у оборонних структурах. На документі від 20 січня 2023 року командувач ССО ЗСУ Віктор Хоренко звертається до глави ГУР Кирила Буданова.

Кіндратенко також прокоментував, чому структура просила про сприяння виїзду саме на період з 28 січня до 25 травня цього року: «Тому що там було, крім Трубіцина, ще чотири особи. Кожна з цих осіб виїжджала, скажімо так, у різні проміжки часу, тому нас попросили, щоб ми зробили один загальний документ на всіх».

За словами речника Сил спеціальних операцій, під час звернення до розвідки Трубіцина попередили про правила перетину кордону, необхідність повернення та відповідальність за неправомірні дії. Крім того, там зауважили, що на момент надсилання прохання обвинувачений депутат не мав жодних обмежень на виїзд з України. "Інакше б Державна прикордонна служба не дозволила цій особі перетнути кордон", – сказав Кіндратенко.

"Чому ми самі не можемо звернутися – ну, питання насправді досить таке просте, вірніше відповідь проста. Тому що процедурно співпраця ГУР і ДПСУ швидше і краще налагоджена, ніж ССО. Тобто ми звернулися до ГУР, бо процедурно це в них набагато швидше та простіше", – додав представник Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що обвинувачений в корупції депутат Київради Владислав Трубіцин 13 травня скористався листом щодо сприяння безперешкодному перетину кордону листом для виїзду в бік Польші та досі не повернувся. Спеціалізована антикорупційна прокуратура попросила оголосити в міжнародний розшук зловмисника після того, як він вдруге не прибув на судове засідання у Вищий антикорупційний суд.


Максим Царук, ZN.ua





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