Чтобы получить статус кандидата в ЕС, Грузия должна выполнить определенные условия – Еврокомиссия

В то же время в отношении Украины и Молдовы Еврокомиссия настроена более позитивно, информирует ZN.ua.

Чтобы получить статус кандидата в ЕС, Грузия должна выполнить определенные условия – Еврокомиссия
© Sputnik Грузия

Для получения статуса кандидата на членство в Европейском союзе Грузия должна выполнить дополнительные условия, сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

"Теперь Грузия должна политически объединиться, чтобы составить четкий путь структурным реформам и ЕС. Поэтому мы рекомендуем предоставить европейскую перспективу Грузии, но вернуться и оценить, насколько она соответствует ряду условий, прежде чем предоставить ей статус кандидата", - сказала Ляен на пресс-конференции в Брюсселе.


Анастасия Дэйна, ZN.ua





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