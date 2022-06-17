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2022-06-17
Чтобы получить статус кандидата в ЕС, Грузия должна выполнить определенные условия – Еврокомиссия
В то же время в отношении Украины и Молдовы Еврокомиссия настроена более позитивно, информирует
© Sputnik Грузия
Для получения статуса кандидата на членство в Европейском союзе Грузия должна выполнить дополнительные условия, сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.
"Теперь Грузия должна политически объединиться, чтобы составить четкий путь структурным реформам и ЕС. Поэтому мы рекомендуем предоставить европейскую перспективу Грузии, но вернуться и оценить, насколько она соответствует ряду условий, прежде чем предоставить ей статус кандидата", - сказала Ляен на пресс-конференции в Брюсселе.
Анастасия Дэйна, ZN.ua