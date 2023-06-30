«Швейцарія втратила свій статус нейтральної держави» – посол Росії
Росія проти мирного саміту щодо України у Швейцарії
Посол Російської Федерації в Швейцарії Сєргєй Гармонін заявив, що Москва не може прийняти жодного мирного саміту щодо України, який буде організований традиційно нейтральною Швейцарією. За його словами, це стало неможливим після того, як країна приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти РФ, інформує
Швейцарія традиційно слугувала місцем проведення переговорів на високому рівні між ворогуючими державами, але зараз Росія не погодиться на це,
«Про швейцарське представництво і посередництво не може бути й мови. Швейцарія, на жаль, втратила свій статус нейтральної держави і більше не може виступати в ролі посередника або представника інтересів», – сказав Гармонін.
Раніше Швейцарія зазнала жорсткої критики з боку Росії за прийняття санкцій Європейського Союзу через вторгнення в Україну і заморожування російських активів на суму 7,5 мільярда швейцарських франків (8,36 мільярда доларів).
Швейцарія, яка має давню політику, що забороняє будь-якій країні, яка купує її зброю, реекспортувати її сторонам конфлікту, 28 червня заблокувала виробнику зброї Ruag AG продаж танків Leopard 1, які могли бути використані в Україні.