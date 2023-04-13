Фінляндія провела перші спільні з НАТО навчання в статусі члена Альянса

Навчання відбулися у Фінській затоці.

У Фінській затоці поблизу Росії відбулися перші спільні навчання берегового флоту Фінляндії та кораблів НАТО, пише Yle, інформує ZN.ua .

Німецький та португальський фрегати морських сил швидкого реагування НАТО після спільних навчань з фінськими моряками пришвартувалися в гавані Гельсінкі.

FGS Mecklenburg-Vorpommernilla має вагу близько 3600 тонн. Майже 140-метровий корабель налічує 193 члени екіпажу та 26 офіцерів.

NRP Bartolomeu Dias має вагу близько 3200 тонн і довжину трохи більше 120 метрів. На кораблі працюють 174 члени екіпажу.

Фрегати, які є частиною морських сил швидкого реагування НАТО, озброєні носовою гарматою, морськими та зенітними ракетами, несуть на собі вертоліт і протичовнову систему.

«Ми, мабуть, перший підрозділ в оборонних силах, який приймає візит як держава-член НАТО. Для нас це велика честь» — прокоментував начальник штабу берегових ВМС Фінляндії, командувач Ян-Ерік Айтос.

Фінляндія офіційно стала 31-м членом Північноатлантичного альянсу 4 квітня.