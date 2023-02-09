Розслідував справу Татарова: З конкурсу на посаду директора НАБУ виключила другого у рейтингу кандидата

Про його невідповідність вимогам заявили, чомусь, на останньому етапі конкурсу, інформує ZN.ua.

Розслідував справу Татарова: З конкурсу на посаду директора НАБУ виключила другого у рейтингу кандидата
© Facebook/НАБУ

Комісія з проведення конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро виключила кандидатуру Руслана Габрієляна, який обіймав друге місце у рейтингу, заявивши, що у нього немає п’ятирічного досвіду на посаді керівника. Таке рішення одностайно ухвалили всі шестеро членів комісії на засіданні 6 лютого, повідомляють «Схеми».

Руслан Габрієлян – доброволець-військовий, який до повномасштабного вторгнення у складі групи детективів НАБУ вів справу про розтрату коштів під час будівництва квартир для Нацгвардії, в якій фігурував заступник керівника Офісу президента Олег Татаров.

Питання щодо невідповідності кандидата вимозі закону України «Про НАБУ» щодо його 5-річного керівного досвіду винесли несподівано в розпал конкурсу, коли він вже успішно склав тести на законодавство та логічні задачі і посів друге місце у рейтингу із 22-х фіналістів.

Офіс генерального прокурора на прохання конкурсної комісії заявив, що не вважає керівною одну з посад, яку вказав у своїй автобіографії Габрієлян, а саме – «прокурора відділу прокуратури Південного регіону України».

Натомість Габрієлян з цим не погоджується.

«Відповідно до функціональних обов'язків прокурора відділу прокуратури Південного регіону, за мною закріплювалися дві прокуратури за напрямком моєї діяльності: перша – це Дніпропетровська, друга – Запорізька. Я здійснював керівництво у підпорядкованих прокуратурах гарнізонів. Проводив перевірки, надавав фахову допомогу з питань протидії корупції у воєнній сфері. Це все записано в відповідному документі, на який я посилався, коли розписував, що це є керівний стаж. Я дуже засмучений щодо припинення участі, але оскаржувати це рішення не буду», – відповів він на рішення комісії.

Габрієлян просив комісію звернутись до прокуратури Південного регіону і витребувати повну письмову відповідь щодо його керівного стажу, однак йому відмовили.


Ірина Знась, ZN.ua





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