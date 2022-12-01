В Україні з 1 грудня розпочався прийом документів для підтвердження статусу УБД

Існує певна процедура отримання статусу учасника бойових дій, інформує ZN.ua.

В Україні з 1 грудня розпочався прийом документів для підтвердження статусу УБД
© Міністерство оборони України

Через військове вторгнення Росії в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Військові, які брали участь у бойових діях, можуть подати документи для підтвердження свого статусу. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, пише «Суспільне».

Як можна отримати статус учасника бойових дій

З 1 грудня військові можуть подати документи для підтвердження статусу учасника бойових дій. Резніков зазначив, що Міністерство оборони завершило необхідні кроки для запуску процесу оформлення документів, які підтверджують статус учасника бойових дій (УБД) під час відсічі повномасштабної агресії Росії.

«Після ухвалення рішення Уряду тривала процедура юстування відповідних документів Міноборони. Ця процедура наразі пройдена, ми переходимо до практичної реалізації», — пояснив він.

Міністр наголосив, що отримати статус УБД можна трьома способами:

  • за зверненням командира частини, який централізовано подає документи на підлеглих військовослужбовців;
  • за особистим зверненням військовослужбовця, який самостійно збирає документи та подає їх до відповідної комісії;
  • за особистим зверненням особи, яка звільнена з військової служби, через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Резніков повідомив, що в Україні за дев'ять місяців активної фази війни є сотні тисяч учасників бойових дій.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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