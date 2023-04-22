Посол Китаю у Франції заявив, що Крим історично російський, а держави колишнього СРСР "не мають статусу"

Український посол в Парижі відреагував на слова представника КНР. Заяви також прокоментували в двох балтійський країнах.

Посол Китаю у Франції заявив, що Крим історично російський, а держави колишнього СРСР
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Посол Китаю у Франції Лу Шайє назвав Кримський півострів історично російським та заявив, що незалежні держави, які утворилися після розпаду Радянського Союзу нібито не мають юридично закріпленого статусу у світі. Слова пролунали в ефірі французького телеканалу La Cha?ne Info, інформує ZN.ua.

Представник Пекіна отримав запитання, чи вважає він Крим українським, і сказав: "Це залежить від того, як ви сприймаєте цю проблему. Є історія. Крим спочатку був російським, чи не так? Саме Хрущов віддав Україні Крим за часів СРСР".

Журналіст наголосив, що це питання ні від чого не залежить, оскільки міжнародне право визначає належність півострова Україні. Однак Лу Шайє відкинув таку позицію. На думку дипломата, держави колишнього Радянського Союзу буцімто не мають статусу в чинному міжнародному праві, бо "нема міжнародної угоди, яка б конкретизувала їхній статус як суверенних країн".

Ведучий запитав у посла Китаю, чи вважає він тоді досі невирішеним устрій після розпаду СРСР. Також зазначив, що в КНР могли б відібрати частину територій та назвати це "суперечкою".

Лу Шайє проігнорував обидві тези, замість того закликавши світ не сваритися щодо "такого роду проблем", а припинити вогонь на території України. "Є нюанси щодо їхнього конфлікту, їхньої проблеми. Це не так просто висловити", – додав він.

Посол України в Парижі Вадим Омельченко у відповідь на скандальні вислови китайського посла написав у Twitter, що той або має "явні проблеми з географією", або ж заяви суперечать офіційній позиції Пекіна про "відновлення миру в Україні на основі міжнародного права та цілей і принципів Статуту ООН".

"Контрольне питання "Кому належить Крим?", як завжди, показове. Наступного разу непогано було б додати: "Кому належить Владивосток?". Немає місця двозначності. Крим – це Україна. Радянської імперії більше не існує. Історія рухається далі", – наголосив Омельченко.

На заяву Лу Шайє, яка ставить під сумнів суверенітет держав колишнього СРСР, відреагували в Естонії. Міністерство закордонних справ викликало представника Китаю в країні для роз’яснень.

Також глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс написав: "Якщо хтось досі дивується, чому балтійські держави не довіряють Китаю щодо "посередництва для миру в Україні", ось китайський посол, який стверджує, що Крим російський, а кордони наших країн не мають законної основи".

Напередодні повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон прагне "компенсувати" низку невдалих дипломатичних вилазок, звернувшись до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може призвести до переговорів України та РФ. Французький лідер, ймовірно, намагається самостійно керувати зовнішньою політикою за допомогою власних радників, а дипломатів просто ставлять перед фактом.


Максим Царук, ZN.ua





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