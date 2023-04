Литва, Латвія та Естонія вимагають пояснень слів посла Китаю про статус Криму та колишніх країн СРСР

Країни Балтії засумнівалися у посередницькій ролі Китаю у війні Росії проти України.

Латвія, Литва та Естонія оголосили про плани викликати провідних китайських дипломатів у своїх країнах для пояснення коментарів посла Китаю у Франції щодо спірного суверенітету пострадянських країн, інформує ZN.ua .

"З огляду на неприйнятні заяви посла Китаю у Франції про міжнародне право та національний суверенітет, МЗС Латвії викликало уповноваженого повіреного у справах посольства Китаю в Ризі для надання пояснень у понеділок. Цей крок узгоджений з Литвою та Естонією", – написав у Twitter глава МЗС.

Його колега з Естонії назвав коментарі китайського дипломата «хибними та неправильним тлумаченням історії».

The comments by Chinese representative on independent & sovereign states є false & misinterpretation of historie. Baltic states under international law have been sovereign since 1918 але були окуповані протягом 50 років. https://t.co/0PlUmRR2S6

Глава МЗС Литви Габрієлюс Ландсбергіс зазначив, що у зв'язку із подібними заявами держави Балтії не довіряють Китаю як "посереднику" у врегулюванні війни в Україні.

Дипломатичний вогняний шторм загрожує затьмарити спроби Китаю зобразити себе миротворцем у війні Росії в Україні та покращити торговельні та дипломатичні відносини з Європейським союзом. В останні тижні Пекін відвідали президент Франції Еммануель Макрон, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн та міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Міністерство закордонних справ Франції заявило, що Париж стурбований висловлюванням китайського посла і вимагають від Пекіна роз'яснень щодо цього.

"З тривогою ми дізналися про зауваження китайського посла у Франції щодо кордонів країн, які стали незалежними після розвалу Радянського Союзу в 1991 році. Китай має сказати, чи ці зауваження відображають його позицію. Ми сподіваємося, що це не так", - йдеться у заяві відомства, опублікованому у Twitter французьким депутатом Бенжаміном Хаддадом.

У міністерстві також заявили, що Франція висловлює солідарність із колишніми країнами СРСР, які після розпаду Радянського Союзу здобули незалежність після десятиліть пригнічення.

"Щодо України вона була міжнародно визнана в межах кордонів, що включають Крим, у 1991 році після розпаду СРСР усім міжнародним співтовариством, включаючи Китай як нового державу-члена Організації Об'єднаних Націй", - наголосили в МЗС Франції.

Тайвань, який шукає підтримки у Європи, в той час як Пекін прагне позбутися своїх дипломатичних союзників, що залишилися, висловив підтримку позиції Литви. Міністр закордонних справ Джозеф Ву висловив солідарність із країнами Балтії.