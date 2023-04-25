Литва, Латвія та Естонія вимагають пояснень слів посла Китаю про статус Криму та колишніх країн СРСР

Країни Балтії засумнівалися у посередницькій ролі Китаю у війні Росії проти України.

Латвія, Литва та Естонія оголосили про плани викликати провідних китайських дипломатів у своїх країнах для пояснення коментарів посла Китаю у Франції щодо спірного суверенітету пострадянських країн, інформує ZN.ua .

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"З огляду на неприйнятні заяви посла Китаю у Франції про міжнародне право та національний суверенітет, МЗС Латвії викликало уповноваженого повіреного у справах посольства Китаю в Ризі для надання пояснень у понеділок. Цей крок узгоджений з Литвою та Естонією", – написав у Twitter глава МЗС.

?emot v?r? nepie?emamos ??nas v?stnieka Francij? izteikumus par starptautiskaj?m ties?b?m un valstu suverenit?ti, Latvijas ?rlietu ministrija paskaidrojumu snieg?anai pirmdien ir izsau. ?is solis ir koordin?ts ar Lietuvu un Igauniju — Edgars Rink?vi?s (@edgarsrinkevics) April 22, 2023

Його колега з Естонії назвав коментарі китайського дипломата «хибними та неправильним тлумаченням історії».

The comments by Chinese representative on independent & sovereign states є false & misinterpretation of historie.



Baltic states under international law have been sovereign since 1918 але були окуповані протягом 50 років. https://t.co/0PlUmRR2S6 — Margus Tsahkna (@Tsahkna) April 22, 2023

Глава МЗС Литви Габрієлюс Ландсбергіс зазначив, що у зв'язку із подібними заявами держави Балтії не довіряють Китаю як "посереднику" у врегулюванні війни в Україні.

Якщо будь-який продовжує вірити, що в Baltic States не довіряють Китаю до "характеру світу в Україні", тут є китайський намісник, вірячи, що Crimea є російською і нашою країною 'пам'ятники мають неправдивий фундамент. pic.twitter.com/JaloJnSEx3 - Gabrielius Landsbergis?? (@GLandsbergis) April 22, 2023

Дипломатичний вогняний шторм загрожує затьмарити спроби Китаю зобразити себе миротворцем у війні Росії в Україні та покращити торговельні та дипломатичні відносини з Європейським союзом. В останні тижні Пекін відвідали президент Франції Еммануель Макрон, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн та міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Міністерство закордонних справ Франції заявило, що Париж стурбований висловлюванням китайського посла і вимагають від Пекіна роз'яснень щодо цього.

"З тривогою ми дізналися про зауваження китайського посла у Франції щодо кордонів країн, які стали незалежними після розвалу Радянського Союзу в 1991 році. Китай має сказати, чи ці зауваження відображають його позицію. Ми сподіваємося, що це не так", - йдеться у заяві відомства, опублікованому у Twitter французьким депутатом Бенжаміном Хаддадом.

У міністерстві також заявили, що Франція висловлює солідарність із колишніми країнами СРСР, які після розпаду Радянського Союзу здобули незалежність після десятиліть пригнічення.

"Щодо України вона була міжнародно визнана в межах кордонів, що включають Крим, у 1991 році після розпаду СРСР усім міжнародним співтовариством, включаючи Китай як нового державу-члена Організації Об'єднаних Націй", - наголосили в МЗС Франції.

Reaction benvenue de @francediplo aux propos de l'ambassadeur de Chine (source: porte parole du Quai, envoy? aux media):



«Нові avons pris connaissance avec consternation des propos de l'Ambassadeur de Chine en France concernant les fronti?res des pays devenus ind?pendants ?… — Benjamin Haddad (@benjaminhaddad) April 22, 2023

Тайвань, який шукає підтримки у Європи, в той час як Пекін прагне позбутися своїх дипломатичних союзників, що залишилися, висловив підтримку позиції Литви. Міністр закордонних справ Джозеф Ву висловив солідарність із країнами Балтії.

I concur. Це дуже хист, що історія & несвідомість #Baltic States є publicly twisted by #PRC ambassador. Trust me, it takes #Taiwan to know & feel how far & how bad it can go. And honestly, it's very bad. JW https://t.co/r3H0ZuBnMo — ??? Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) ?? (@MOFA_Taiwan) April 23, 2023

У Китаї поки що скандал, що вибухнув навколо їхнього дипломата, не коментували. Реакцій від Пекіна не було.