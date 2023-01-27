У МЗС РФ закликали посла Німеччини "прояснити статус" його країни у війні в Україні

Прохання озвучили після того, як глава МЗС Німеччини закликала Європу до згуртованості у військовій допомозі Києву, інформує ZN.ua.

У МЗС РФ закликали посла Німеччини
© Марія Захарова/Facebook

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова закликала посла Німеччини у Росії "прояснити статус" його країни у війні, яку Москва веде в Україні. У своєму Telegram-каналі вона написала, що раніше міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок нібито заявила про те, що "країни Європи ведуть війну проти Росії".

"Вони самі розуміють, що несуть? Міністр закордонних справ Німеччини заявляє, що її країна разом з іншими країнами воює з Росією. Це ж міністерство не вважає свою країну учасницею конфлікту. З огляду на ці висловлювання, що суперечать один одному, послу Німеччини в Росії слід їх прояснити", - Написала Захарова.


Богдан Затула, ZN.ua





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