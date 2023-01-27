У МЗС РФ закликали посла Німеччини "прояснити статус" його країни у війні в Україні
Прохання озвучили після того, як глава МЗС Німеччини закликала Європу до згуртованості у військовій допомозі Києву, інформує
Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова закликала посла Німеччини у Росії "прояснити статус" його країни у війні, яку Москва веде в Україні. У своєму
"Вони самі розуміють, що несуть? Міністр закордонних справ Німеччини заявляє, що її країна разом з іншими країнами воює з Росією. Це ж міністерство не вважає свою країну учасницею конфлікту. З огляду на ці висловлювання, що суперечать один одному, послу Німеччини в Росії слід їх прояснити", - Написала Захарова.