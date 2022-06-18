Потери техники в войне с Россией: Украина впервые назвала цифры

Западная помощь сейчас перекрывает всего 10-15% потребностей армии, информирует ZN.ua.

Потери техники в войне с Россией: Украина впервые назвала цифры
© Getty Images

Украина потеряла до 50% техники в результате активных боев в войне с Россией. Об этом в интервью National Defence рассказали заместитель министра обороны Украины по закупкам Денис Шарапов и командующий логистикой Сухопутных войск ВСУ Владимир Карпенко.

Шарапов рассказал, что для нужд ВСУ необходимо привлечение военно-промышленного комплекса со всего мира. Для того чтобы Украина имела преимущество над россиянами, ВСУ нужны системы высокоточного оружия.

"Вдумайтесь: одна бригада занимает около 40 километров линии обороны. Следовательно, для прикрытия активного боевого конфликта нужны 40 бригад", - пояснил Владимир Карпенко. При этом каждая бригада состоит из 100 БМП, 30 танков, 54 артсистем, а нам нужно 40 таких.

Он сообщил и о потерях Вооруженных сил в технике: "Я пока не буду говорить о противотанковых управляемых ракетах или противотанковых управляемых средствах. Я говорю только о тяжелом вооружении. На сегодняшний день мы имеем примерно 30-40%, а иногда и до 50% потерь техники вследствие активных боев. Таким образом, мы потеряли примерно 50%. Утрачено около 1300 БМП, 400 танков, 700 артсистем", - рассказал Карпенко.

"Мы получили большое количество систем вооружения, и, к сожалению, при таком массовом расходовании ресурса они покрывают лишь 10–15% наших потребностей. Необходима артиллерия, нужны артиллерийские боеприпасы, БМП, боевые машины и танки. Нам нужны системы ПВО и реактивная система залпов огня", – добавил Денис Шарапов.


Таисия Ястремская, ZN.ua





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