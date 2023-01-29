Північна Корея назвала рішення США надати Україні Abrams "неетичним злочином"

Також влада КНДР заперечила інформацію про поставки зброю Росії, інформує ZN.ua.

Північна Корея розкритикувала рішення США надати танки Abrams Україні, назвавши його "неетичним злочином", спрямованим на збереження нестабільної міжнародної ситуації. Таку заяву зробив директор у справах США Міністерства закордонних справ Північної Кореї Квон Чон Кеун, повідомляє видання Japan Today з посиланням на державне ЗМІ Північної Кореї KCNA.

Квон Чон Кеун також заперечив твердження Вашингтона про те, що Північна Корея постачає зброю Росії, назвавши його "безпідставними чутками", які виправдовують власну військову допомогу Україні.

"США докладають усіх зусиль, щоб за будь-яку ціну поставити в Україну таку наступальну зброю, як (основні бойові танки), незважаючи на справедливе занепокоєння та критику з боку міжнародної спільноти, – йдеться у заяві. – Це неетичний злочин, спрямований на збереження нестабільності міжнародної ситуації".

Він також сказав, що заяви про збройні угоди між Північною Кореєю та Росією є "серйозною провокацією, якої ніколи не можна допустити", і їх увічнення призведе до "справді небажаного результату".


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
ВСУ ведуть важкі бої за Вугледар: відео штурму міста окупантамиВСУ ведуть важкі бої за Вугледар: відео штурму міста окупантами
Нідерланди збираються викупити 18 танків Leopard 2 для УкраїниНідерланди збираються викупити 18 танків Leopard 2 для України
Франція передасть Україні ще одну ДНК-лабораторіюФранція передасть Україні ще одну ДНК-лабораторію
Західні танки на фронті прикриватиме українська «Богдана» — РезніковЗахідні танки на фронті прикриватиме українська «Богдана» — Резніков
Польща та Британія відреагували на рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2Польща та Британія відреагували на рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2
Блок рекламы


Похожие новости
Forbes: Україна отримає танки Abrams без броні з ураномForbes: Україна отримає танки Abrams без броні з ураном
Німеччина передасть Україні важкі тягачі та напівпричепиНімеччина передасть Україні важкі тягачі та напівпричепи
Канцлер Німеччини знову виступив проти передачі Україні винищувачівКанцлер Німеччини знову виступив проти передачі Україні винищувачів
У Повітряних силах розповіли, чому Україні потрібні військові літаки західного зразкаУ Повітряних силах розповіли, чому Україні потрібні військові літаки західного зразка
Мінус 8 танків та понад 600 окупантів: нові дані про втрати армії РФ в УкраїніМінус 8 танків та понад 600 окупантів: нові дані про втрати армії РФ в Україні
Боротьба з корупцією критично важлива для збільшення іноземної допомоги Україні — заява G7Боротьба з корупцією критично важлива для збільшення іноземної допомоги Україні — заява G7
Вселенський патріарх Варфоломій назвав диявольскою війну в УкраїніВселенський патріарх Варфоломій назвав диявольскою війну в Україні
Одне лише надання Україні танків не зможе переламати хід війни — NYTОдне лише надання Україні танків не зможе переламати хід війни — NYT
Бразилія відмовилася постачати Україні боєприпаси для танків — ЗМІБразилія відмовилася постачати Україні боєприпаси для танків — ЗМІ
США відкрили гарячу лінію, куди можна повідомляти про факти корупції та інші порушення у сфері військової допомоги УкраїніСША відкрили гарячу лінію, куди можна повідомляти про факти корупції та інші порушення у сфері військової допомоги Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости