Північна Корея назвала рішення США надати Україні Abrams "неетичним злочином"

Північна Корея розкритикувала рішення США надати танки Abrams Україні, назвавши його "неетичним злочином", спрямованим на збереження нестабільної міжнародної ситуації. Таку заяву зробив директор у справах США Міністерства закордонних справ Північної Кореї Квон Чон Кеун, повідомляє видання Japan Today з посиланням на державне ЗМІ Північної Кореї KCNA.

Квон Чон Кеун також заперечив твердження Вашингтона про те, що Північна Корея постачає зброю Росії, назвавши його "безпідставними чутками", які виправдовують власну військову допомогу Україні.

"США докладають усіх зусиль, щоб за будь-яку ціну поставити в Україну таку наступальну зброю, як (основні бойові танки), незважаючи на справедливе занепокоєння та критику з боку міжнародної спільноти, – йдеться у заяві. – Це неетичний злочин, спрямований на збереження нестабільності міжнародної ситуації".

Він також сказав, що заяви про збройні угоди між Північною Кореєю та Росією є "серйозною провокацією, якої ніколи не можна допустити", і їх увічнення призведе до "справді небажаного результату".