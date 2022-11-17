Російська пропаганда очікувано назвала інцидент з падінням ракети у Польщі провокацією Заходу – ISW

Російський інформаційний простір очікувано шукав виправдання інциденту з падінням ракети української ППО у Польщі і назвав його провокацією Заходу. Це таке ж виправдання, як і те, що Росію нібито «Захід підштовхнув» до війни. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, як зауважили аналітики ISW, голова Ради безпеки Дмітрій Мєдвєдєв звинуватив Захід у наближенні до світової війни шляхом здійснення гібридної атаки на Росію після удару по території Польщі. Російські блогери широко звинувачували західних і українських посадовців у спробах фальшиво звинуватити Росію в ударі, щоб виправдати збільшення підтримки України та подальшу ескалацію у Східній Європі.

Деякі російські джерела також стверджували, що українські та західні офіційні особи намагалися використати цей інцидент, щоб чи то чинити тиск на Росію, щоб вона припинила скоординовану ракетну кампанію проти критичної інфраструктури України, чи то виправдати відправку «кращої» протиповітряної оборони в Україну.

«Підтримка російськими блогерами заяви, що Кремль розглядає удар як провокацію Заходу, є очікуваною від російського інформаційного простору, який широко розглядає конфлікт в Україні як операцію Заходу, спрямовану на приниження Росії як регіональної та глобальної держави», – йдеться у звіті ISW.