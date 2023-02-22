Польща назвала терміни надання Україні 14 танків Leopard 2

У польському МЗС також наголосили на важливості передачі Україні західних винищувачів, інформує ZN.ua.

Польща назвала терміни надання Україні 14 танків Leopard 2
© U.S. Navy

У Польщі триває навчання українських військових, які працюватимуть на танках Leopard 2. Відтак у польському МЗС уточнили, коли Польща передасть Україні обіцяні танки, передає CNN.

Польща надасть Україні 14 танків Leopard 2 упродовж «найближчих двох-трьох тижнів» після завершення навчання українських екіпажів для цих танків.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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