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2023-02-22
Польща назвала терміни надання Україні 14 танків Leopard 2
У польському МЗС також наголосили на важливості передачі Україні західних винищувачів, інформує
© U.S. Navy
У Польщі триває навчання українських військових, які працюватимуть на танках Leopard 2. Відтак у польському МЗС уточнили, коли Польща передасть Україні обіцяні танки, передає
Польща надасть Україні 14 танків Leopard 2 упродовж «найближчих двох-трьох тижнів» після завершення навчання українських екіпажів для цих танків.
Юлія Лавришин, ZN.ua