Сербія назвала умови, за яких вона запровадить санкції проти РФ
Країна не буде приєднуватися до санкцій ЄС.
Президент Сербії Александар Вучич, після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, заявив, що не підтримає санкції ЄС проти Росії, аж поки "над нашими головами не буде меча". Про це
Вучич згадав, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, скликав засідання сербської Ради безпеки.
"Скажу по секрету: нас було в залі семеро чи восьмеро – від прем’єр-міністерки й так далі. Жоден журналіст про це не писав: я особисто, від руки написав рішення, і після того їх надрукували. Ці висновки – це життя Сербії і моє життя. Вони пережили 270 днів найскладнішого тиску в сучасній історії Сербії. Вони – суть, наша основа. І вони зокрема не про те, щоб проводити політику санкцій проти тих, хто захистив нас у 2015 році", – розказав він.
"Ми можемо відмовитися від цього, якщо над нашими головами зависне меч, і я не буду приховувати цього від народу. Над нами зараз меч не висить, і я знаю, це непросто, і ніхто не знає цього краще, ніж я", – додав Вучич.