Сербія назвала умови, за яких вона запровадить санкції проти РФ

Країна не буде приєднуватися до санкцій ЄС.

Сербія назвала умови, за яких вона запровадить санкції проти РФ
© Александар Вучич / Facebook

Президент Сербії Александар Вучич, після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, заявив, що не підтримає санкції ЄС проти Росії, аж поки "над нашими головами не буде меча". Про це повідомляє Pink.

Вучич згадав, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, скликав засідання сербської Ради безпеки.

"Скажу по секрету: нас було в залі семеро чи восьмеро – від прем’єр-міністерки й так далі. Жоден журналіст про це не писав: я особисто, від руки написав рішення, і після того їх надрукували. Ці висновки – це життя Сербії і моє життя. Вони пережили 270 днів найскладнішого тиску в сучасній історії Сербії. Вони – суть, наша основа. І вони зокрема не про те, щоб проводити політику санкцій проти тих, хто захистив нас у 2015 році", – розказав він.

"Ми можемо відмовитися від цього, якщо над нашими головами зависне меч, і я не буду приховувати цього від народу. Над нами зараз меч не висить, і я знаю, це непросто, і ніхто не знає цього краще, ніж я", – додав Вучич.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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