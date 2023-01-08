У Німеччині затримали підозрюваного у підготовці теракту. Поліція назвала мотиви зловмисника

Затриманому загрожує до 10 років ув'язнення.

У Німеччині затримали підозрюваного у підготовці теракту. Поліція назвала мотиви зловмисника
© unsplash/christianw

Правоохоронці Німеччини затримала 32-річного підозрюваного у підготовці теракту, повідомила поліція адміністративного округу Мюнстер. Затриманий виявився громадянином Ірану, а теракт він хотів здійснити з ісламістських переконань.

«Обвинуваченого підозрюють у підготовці серйозного акту насильства, який створює небезпеку для держави, шляхом придбання ціаніду та рицину для вчинення нападу з ісламістських мотивів», – зазначили в поліції.

Затриманого та ще одну особу вже відправили під варту. Докази провини вилучили та вже перевіряють. У поліції зазначили, що підготовка серйозного насильницького акту, який загрожує державі, карається позбавленням волі на строк від 6 місяців до 10 років.





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