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2023-01-08
У Німеччині затримали підозрюваного у підготовці теракту. Поліція назвала мотиви зловмисника
Затриманому загрожує до 10 років ув'язнення.
© unsplash/christianw
Правоохоронці Німеччини затримала 32-річного підозрюваного у підготовці теракту,
«Обвинуваченого підозрюють у підготовці серйозного акту насильства, який створює небезпеку для держави, шляхом придбання ціаніду та рицину для вчинення нападу з ісламістських мотивів», – зазначили в поліції.
Затриманого та ще одну особу вже відправили під варту. Докази провини вилучили та вже перевіряють. У поліції зазначили, що підготовка серйозного насильницького акту, який загрожує державі, карається позбавленням волі на строк від 6 місяців до 10 років.
Юлія Москаленко, ZN.ua