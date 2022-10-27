Росія назвала іранські дрони "фейком" і блокуватиме проведення розслідування ООН

Китай традиційно зайняв нейтральну позицію.

Росія назвала іранські дрони
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Більшість членів Ради Безпеки підтримують проведення експертами ООН розслідування щодо використання Hосією іранських дронів проти цивільного населення та інфраструктури України. Про це повідомляє Укрінформ.

Це питання було розглянуте на скликаному на запит Росії засіданні Ради безпеки в середу.

Так, члени Радбезу вважають, що використання Росією безпілотників у своїй агресивній війні та у невибіркових бомбардуваннях цивільних об'єктів можуть бути визнані військовими злочинами.

А Іран, який постачає Росії ці БПЛА, порушує резолюцію Ради Безпеки ООН 2231 від 20 липня 2015 року. Пункт 4 цього документа вимагає попереднього схвалення Радою безпеки таких поставок.

Обидві моделі безпілотників, які використовуються у війні проти України, підпадають під заборонену зброю, оскільки мають дальність польоту, що дорівнює або перевищує 300 кілометрів. Крім того, БПЛА серії Mohajer виробляються компанією Qods Aviation, внесеною до чорного списку санкцій ООН, її активи підлягають заморожуванню всіма країнами.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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