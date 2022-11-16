СБУ назвала імовірних координаторів вчорашньої ракетної атаки на Україну
Зараз слідчі намагаються встановити конкретних виконавців, інформує
Служба безпеки України зареєструвала 17 кримінальних проваджень за фактами обстрілу України з боку Росії 15 листопада за фактом порушення законів та звичаїв війни,
Станом на сьогодні уламки ракет та інші речові докази, які знайдено на місцях влучань, уже відправили на експертизи, а співробітники СБУ встановлюють конкретних виконавців ракетних ударів.
Зокрема у відомстві заявили, що до обстрілів, ймовірно, причетні військовослужбовці 184-го важкого бомбардувального авіаційного полку РФ, який входить до складу 22-ї важкої авіаційної бомбардувальної дивізії.
Водночас керівник СБУ ВАсиль Малюк зазначив, що також перевіряють версію, згідно з якою до обстрілів причетні військові 52-го важкого бомбардувального авіаполку РФ.
“Слідчі СБУ працюють, аби поіменно встановити виконавців цих злочинів і конкретних осіб із військово-політичного керівництва рф, які віддали ці накази”, - додали у спецслужбі.
Матеріали слідства будуть додані до доказової бази, яку Україна збирає для міжнародних судів.