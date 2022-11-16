СБУ назвала імовірних координаторів вчорашньої ракетної атаки на Україну

Зараз слідчі намагаються встановити конкретних виконавців, інформує ZN.ua.

СБУ назвала імовірних координаторів вчорашньої ракетної атаки на Україну
© ДСНС України

Служба безпеки України зареєструвала 17 кримінальних проваджень за фактами обстрілу України з боку Росії 15 листопада за фактом порушення законів та звичаїв війни, повідомив в.о. голови СБУ Василь Малюк.

Станом на сьогодні уламки ракет та інші речові докази, які знайдено на місцях влучань, уже відправили на експертизи, а співробітники СБУ встановлюють конкретних виконавців ракетних ударів.

Зокрема у відомстві заявили, що до обстрілів, ймовірно, причетні військовослужбовці 184-го важкого бомбардувального авіаційного полку РФ, який входить до складу 22-ї важкої авіаційної бомбардувальної дивізії.

Водночас керівник СБУ ВАсиль Малюк зазначив, що також перевіряють версію, згідно з якою до обстрілів причетні військові 52-го важкого бомбардувального авіаполку РФ.

“Слідчі СБУ працюють, аби поіменно встановити виконавців цих злочинів і конкретних осіб із військово-політичного керівництва рф, які віддали ці накази”, - додали у спецслужбі.

Матеріали слідства будуть додані до доказової бази, яку Україна збирає для міжнародних судів.


Ірина Знась, ZN.ua





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