Мы требуем дополнительных переговоров о проведении «Евровидения-2023» в Украине – Ткаченко

Европейский вещательный союз заявил о том, что наша страна не сможет принять конкурс в следующем году, информирует ZN.ua.

Мы требуем дополнительных переговоров о проведении «Евровидения-2023» в Украине – Ткаченко
Украина будет требовать пересмотра решения о переносе "Евровидения-2023"
© EBU / THOMAS HANSES

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко отреагировал на решение Европейского вещательного союза о переносе песенного конкурса «Евровидение-2023» из нашей страны в связи с полномасштабным вторжением РоSSии. В своем заявлении, опубликованном на Facebook, он отметил, что Украина не согласна с форматом принятия решения, когда нас просто поставили перед фактом без обсуждения возможностей и других вариантов.

Министр добавил, что необходимы дальнейшие переговоры и поиск совместного решения, которое устроит все стороны.


Фаина Ваулина, ZN.ua





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