Мы требуем дополнительных переговоров о проведении «Евровидения-2023» в Украине – Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко отреагировал на решение Европейского вещательного союза о переносе песенного конкурса «Евровидение-2023» из нашей страны в связи с полномасштабным вторжением РоSSии. В своем заявлении, опубликованном на Facebook , он отметил, что Украина не согласна с форматом принятия решения, когда нас просто поставили перед фактом без обсуждения возможностей и других вариантов.

Министр добавил, что необходимы дальнейшие переговоры и поиск совместного решения, которое устроит все стороны.