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2022-06-17
Мы требуем дополнительных переговоров о проведении «Евровидения-2023» в Украине – Ткаченко
Европейский вещательный союз заявил о том, что наша страна не сможет принять конкурс в следующем году, информирует
Украина будет требовать пересмотра решения о переносе "Евровидения-2023"© EBU / THOMAS HANSES
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко отреагировал на решение Европейского вещательного союза о переносе песенного конкурса «Евровидение-2023» из нашей страны в связи с полномасштабным вторжением РоSSии. В своем заявлении, опубликованном на
Министр добавил, что необходимы дальнейшие переговоры и поиск совместного решения, которое устроит все стороны.
Фаина Ваулина, ZN.ua