Ткаченко не розуміє, чому українці все менше дивляться телемарафон онлайн

Із запитаннями про це він пішов до YouTube. Із запитаннями про це він пішов до YouTube.

Міністерство культури та інформаційної політики звернулось до YouTube через падіння трафіку телемарафону на платформі. Про це розповів міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко в інтерв?ю LIGA.net , інформує ZN.ua .

© Василь Артюшенко, ZN.UA

За його словами, нещодавно стало помітним певне зменшення трафіку багатьох ресурсів, які беруть участь у телемарафоні, на YouTube та Meta (Facebook).

«Ми звернулися з листами, зараз у діалозі з YouTube. З Meta у нас у суботу (13 квітня. – ред.) буде зустріч щодо взаємодії, коли блокуються Facebook-сторінки українців, які розповідають про війну, чи інформаційних ресурсів. В цьому сенсі ми включаємося», – сказав Ткаченко.

en.wikipedia.org

За його словами, міністерство також звертається до соцмереж щодо блокування російських пропагандистських ресурсів.

«Якщо мова йде про санкційну політику стосовно росіян, чи ресурсів на кшталт Страна, ми також звертаємося. Але вони періодично народжуються заново, і тут потрібно постійно це відстежувати, будемо на це звертати увагу», – розповів Ткаченко.

За словами міністра, під час війни на YouTube налагоджена система швидкої реакції.