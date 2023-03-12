Монахи зможуть залишитися в Києво-Печерській лаврі, але за певних умов – Ткаченко

Після закінчення державної ревізії на території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" місцеві монахи Української православної церкви Московського патріархату зможуть продовжити там жити за певних умов, заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Ніхто не говорить про те, що життя монахів у Лаврі припиниться. Але це привід для того, щоб монахи могли визначитися з тим, яким чином вони можуть залишатися у Лаврі", – сказав він у ефірі телемарафону .

За словами Ткаченка, монахи "прекрасно знають" про можливі варіанти свого подальшого перебування на території заповідника. "Я сьогодні розмовляв, у тому числі, зі священниками, які перейшли з УПЦ МП в ПЦУ", – додав політик.

Якщо ж монахи Української православної церкви Московського патріархату не захочуть переходити до Православної церкви України та не залишать територію Лаври наприкінці березня, то держава не планує вчиняти щодо них насильницьких дій.

"Жодних насильницьких дій ніколи не буде. Ми – демократична держава, але будемо діяти в межах закону", – зазначив міністр.