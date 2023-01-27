Словакия передаст Украине танки Т-72, но при одном условии

Словакия в рамках военной помощи может передать Украине советские танки Т-72, которые стоят на вооружении ее армии, но при одном условии. Об этом рассказал словацкий министр обороны Ярослав Надь.

По его словам, Словакия отправит Украине 30 танков Т-72, если взамен получит немецкие танки Leopard 2 или любые другие западные современные танки.

Нужно отметить, что еще в первой половине 2022 года в СМИ появилась информация о том, что Словакия передаст Украине 30 танков Т-72. Однако, в августе Ярослав Надь заявил, что словацкая сторона "на данный момент не рассматривает возможность отправке Украине танков Т-72".

Словакия решила передать Украине 30 боевых машин пехоты БМП-1. Вместо них она получит от Германии 15 танков Leopard 2A4.

Теперь же стало известно, что Словакия готова передать в ВСУ танки Т-72, но если получит замену. Когда будет решена эта проблема – пока не известно.

Словакия в 2022 году оказала серьезную военную помощь Украине. Так, нашей стране передали несколько вертолетов, зенитно-ракетный комплекс С-300, большое количество боеприпасов. Кроме того, Украина купила 8 словацких самоходных гаубиц Zuzana 2.

Что представляет собой танк Т-72? Это основной боевой танк, разработанный еще в СССР . Советская армия приняла его на вооружение в 1974 году. С тех пор эту боевую машину несколько раз модернизировали. Было несколько модернизаций и в Украине (этим занималось Харьковское Конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова). Эти боевые машины были модернизированы и в Словакии.

Даже современные модернизации Т-72 не выдерживают конкуренции со стороны западных танков. Тем не менее, они могут помочь в освобождении временно оккупированных территорий Украины. Танки Т-72 стоят на вооружении в ВСУ, и поэтому на них не нужно переучивать военнослужащих. А вот на танки Leopard 2 и Challenger 2, которые в скором времени нашей стране передадут Германия и Великобритания, украинским экипажам нужно будет учиться.

К тому же со словацкими Т-72 будет меньше логистических проблем, так как Украина и Словакия граничат друг с другом. Их будет удобней эксплуатировать и ремонтировать, если возникнет в этом необходимость.

Ранее стало известно, что Марокко отправит Украине большое количество танков.