В США розповіли, коли Україна отримає перші танки Abrams

Чекати лишилось недовго.

Україна отримає перші десять із 31 обіцяного танка Abrams у середині вересня, повідомляє POLITICO із посиланням на офіційного представника Міністерства оборони та іншого джерела, яке побажало залишитись анонімним, інформує ZN.ua.

В США розповіли, коли Україна отримає перші танки Abrams
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Західні чиновники сподіваються, що прибуття танків дасть Києву перевагу, яка їм потрібна, щоб подолати запеклу оборону Росії.

За словами співрозмовника, десять 70-тонних танків наразі перебувають у Німеччині на завершальному етапі ремонту, після цього їх відправлять в Україну.

«США зобов'язуються прискорити поставку 31 танка в Україну до осені», — додав О'Доннелл, однак відмовився назвати конкретні терміни.

Ця новина з’явилася після того, як офіційні особи США та України заявили, що Україна вперше прорвала основну лінію оборони Росії на південному сході країни, що дало надії на те, що Київ зможе почати відвойовувати значні території.

Інший чиновник Міністерства оборони попередив, що хоча цей крок знаменує відчутний успіх у поки що повільному контрнаступі України, його не слід розглядати як значний прорив. Російські війська залишаються закріпленими вздовж лінії фронту протяжністю майже 1000 км, і українські військові мусять прориватися через заміновані росіянами поля.

Американські офіційні особи сподіваються, що танки Abrams, коли вони прибудуть, зможуть допомогти Україні отримати перевагу.

«Абрамс» — це пекельна броньована машина. Але це не срібна куля. Зрештою, найбільше значення має рішучість України прорватися», — сказав третій чиновник міністерства оборони».

Танки Abrams є частиною близько 300 танків, які обіцяли західні союзники, включаючи танки Leopard 2 з Іспанії та Німеччини, танки Challenger з Великої Британії та легкі танки Leclerc з Франції.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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