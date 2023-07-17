Танки Abrams доставлять в Україну раніше, ніж очікується, - ЗМІ

США в рамках пакету військової допомоги передадуть Україні танки Abrams до кінця літа 2023 року, а не восени цього року, як передбачалося раніше. Про це повідомляє ТСН із посиланням на інсайдерську інформацію.

Танки Abrams доставлять в Україну раніше, ніж очікується, - ЗМІ

У повідомленні йдеться про те, що разом із танками Abrams нашій країні передадуть також кілька ремонтно-евакуаційних машин М88. Машини М88 призначені для евакуації із поля бою пошкоджену бронетехніку.

Про те, що на озброєння ЗСУ надійдуть американські танки Abrams, стало відомо на початку 2023 року, коли Білий дім оголосив про новий великий пакет військової допомоги Україні. Очікується, що українські захисники отримають 31 американський танк Abrams.

У травні 2023 року українські танкісти розпочали навчання у Німеччині на цих американських танках. У першій групі для навчання було 400 українських танкістів. Термін навчання – від 10 до 12 тижнів.

Танки Abrams доставлять в Україну раніше, ніж очікується, - ЗМІ

Оскільки США передадуть Україні свої танки раніше, ніж очікувалося, можна припустити, що йдеться про Abrams M1A1, а не про Abrams M1A2, який є більш сучасною версією (у нього, наприклад, сучасна система наведення). Справа в тому, що Abrams M1A1, як стверджують американські ЗМІ, можна швидше підготувати до відправки у Європу.

За неофіційною інформацією, Україні передадуть "полегшену" версію танка Abrams M1. Що це означає? З цих броньованих бойових машин знімуть сучасні секретні системи. Це необхідно для того, щоб російські окупанти не змогли заволодіти секретними військовими технологіями, якщо вони захоплять один із "Абрамсів".

Танки Abrams доставлять в Україну раніше, ніж очікується, - ЗМІ

Але навіть якщо справді ЗСУ отримають "полегшену" версію танка Abrams M1, то це сильно не вплине на їхні бойові можливості. Основні тактико-технічні характеристики "Абрамса" залишаться незмінними. І у нього, як і раніше, буде потужна гладкоствольна гармата калібру 120 мм. Бронювання відмінне. Захист можна посилити за допомогою ізраїльської системи активного захисту Trophy.

Слід зазначити, що ЗСУ вже використовує в боях проти російських окупантів німецькі танки Leopard 2. Також Україна має незабаром отримати від Великобританії танки Challenger 2. Щоправда, коли конкретно – ще не відомо.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про те, що Німеччина передасть Україні десятки танків Leopard 1A5. Це будуть бойові машини "другого ешелону".


Максимов Віталій, Тудей





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