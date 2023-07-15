«Танки бруду не бояться», а українських FPV-дронів ще й як: Як українські воїни знищують ворожу техніку

Олександр Сирський показав роботу групи «Асгард».

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський показав , як українські воїни знищують ворожі танки за допомогою FPV-дронів. На відео видно, як українські захисники знищили два танки росіян, інформує ZN.ua .

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«Працює група «Асгард», підрозділ «Очі», 120-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ на FPV-камікадзе. У взаємодії з 3-ю ОШБр було знищено 2 танки росіян: Т-80 та Т-90М «Прорив». Гарна робота. Слава воїнам», – зазначив Сирський.